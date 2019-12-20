Самым успешным молодым сургутянам вручат «Кубки белой зависти»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-20T15:09:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В недавно открывшемся парке «Россия - моя история» в Сургуте соберутся самые талантливые молодые сургутяне. Повод для встречи: чествование победителей «Кубка белой зависти». Торжество состоится в преддверии Нового года, 25 декабря.

На кубки «белой зависти» претендует более сорока сургутян, которые отличились в разных сферах жизни: проявившие себя на международных, всероссийских, региональных мероприятиях, авторы интересных проектов, активисты, участники крупных форумов и событий в различных направлениях деятельности.

Активисты будут из числа таких сфер деятельности как социальная активность, волонтерство, журналистика, спорт, наука, бизнес и творчество.

- Наша цель – поблагодарить молодежь за проделанную работу, усердие, сказать, что мы гордимся их достижениями. Сургутская молодежь – талантливая и инициативная. Важно поддерживать их добрые начинания, ведь их успехи – это успехи города, – рассказал начальник отдела молодежной политики Сургута Евгений Лаптев.

Шесть сургутян впервые станут обладателями «Кубков белой зависти» за самые значительные успехи.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU