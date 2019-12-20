2019-12-20T14:58:48+03:00
Общество

Вартовчанам напомнили места и правила запуска новогодних фейерверков

Нарушители правил будут наказаны
Руслан Савинов
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Вартовчанам напомнили места и правила запуска новогодних фейерверковВартовчанам напомнили места и правила запуска новогодних фейерверковФото: pixabay.com
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В Нижневартовске определили места для запуска фейерверков. Администрация города также напомнила вартовчанам, как выбирать и запускать фейерверки.

Использовать пиротехнику можно на набережные реки Оби на пересечении улицы Пикмана и проспекта Победы, а также на территории Комсомольского озера в районе пляжа и лыжной базы.

Особое внимание специалисты администрации города уделили случаям, когда нельзя запускать фейерверк: если упаковка отсырела, если на ней разрывы, а также если на улице сильный ветер и дождь.

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. При обнаружении возгораний необходимо моментально звонить по телефонам: 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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