За 2019 год в спортивных мероприятиях в регионе приняли участие почти 60 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-20T14:48:15+03:00

За 2019 год в спортивных мероприятиях в ХМАО приняли участие почти 60 тысяч человек. Фото «ЮграМегаСпорт».

К 2024 году примерно 55% югорчан приобщатся к физкультуре и спорту

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В преддверии Нового года спортивные чиновники региона подвели итоги работы за год, а также утвердили единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

- В 2019 году в автономном округе проведено 310 мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и окружного уровней. Охват участников составил более 58 тысяч человек, — поделился директор депспорта Югры Сергей Артамонов.

Наиболее значимыми международными спортивными мероприятиями уходящего года чиновники признали чемпионат мира по бильярду «Свободная пирамида», юниорское первенство России по биатлону, VII международный югорский лыжный марафон, всемирные игры юных соотечественников, международные соревнования на кубок губернатора по гребле на обласах, кубок мира по лыжероллерам, кубок мира по шахматам, международный инклюзивный турнир по жиму лежа, международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества», XVII кубок мира по боксу нефтяных стран и другие.

Основным показателем успешности региональных спортивных проектов чиновники обозначили доведение к 2024 году до 55% доли югорчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU