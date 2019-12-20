СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-20T14:35:00+03:00

У югорских родителей есть новая возможность следить за безопасностью детей в сети Фото: pixabay.com

Кейсы безопасности получили в подарок уже более 25 тысяч югорских семей

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Автономный округ стал первым регионом в стране, где реализуется цифровой проект по безопасности младших школьников в интернете. По информации правительства ХМАО, родители активно используют приложение Kaspersky Safe Kids: оно обеспечивает безопасность ребенка в сети, а также отслеживает его передвижение.

Кейсы безопасности стали цифровым подарком правительства округа, который получили более 25 тысяч югорских семей. Кейс состоит из сертификата на использование программы Kaspersky Safe Kids и брошюры «Как выжить в цифровом мире».

- Мы сразу установили приложение на смартфон и испытали его в деле. Это что-то новое для родителей, и, безусловно, очень важное. Сложностей при использовании не возникло. Продукт очень доступен и прост, – поделилась впечатлениями мама ученицы лицея № 1 из Ханты-Мансийска Алсу Абдуллина.

Теперь родители могут видеть, как долго ребенок использует смартфон и какие приложения устанавливает, ограничивать время на игры ребенка в интернете и соцсетях, а также получать информацию о местоположении устройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU