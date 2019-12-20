2019-12-20T14:20:09+03:00
Общество

Стали известны имена лучших психологов региона

Финальные этапы профсостязания прошли накануне
Руслан Савинов
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Стали известны имена лучших психологов регионаСтали известны имена лучших психологов регионаФото: pixabay.com
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В Сургуте прошел финальный этап профессионального состязания психологов автономного округа.

Специалист Югорского комплексного центра соцобслуживания населения Светлана Сафаргалеева получила звание лучшего работника психологической помощи.

Второе место заняла психолог Белоярского комплексного центра соцобслуживания Евгения Кулагина. Третье - психолог окружного центра соцпомощи семье и детям Марина Жиляева.

В номинации «Интеллектуальный потенциал» и зрительском голосовании победила психолог Пыть-Яхского реабилитационного центра Ирина Чернышова.

Психолог Березовского районного комплексного центра соцобслуживания Светлана Мальцева стала лидером в номинации «Персональное развитие».

- Наши специалисты показали высокий уровень. Надеюсь, что участие в конкурсе послужило для них точкой роста и мотивацией для дальнейшего развития. Технологии, которые презентовали, действительно актуальны – это работа с трудными подростками, гражданами старшего поколения, молодыми инвалидами, - рассказала служащая депсоцразвития Югры Элона Архипова.

В финале участники представляли на суд жюри портфолио, публичное выступление и прохождение профессионального квеста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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