2019-12-20T13:54:09+03:00
Общество

Региональный оператор спишет пени за ТКО югорским должникам, но при одном условии

Можно считать этот подарком к грядущим праздникам
Руслан Савинов
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Можно считать этот подарком к грядущим праздникам. Фото «Югра-Экология».Можно считать этот подарком к грядущим праздникам. Фото «Югра-Экология».
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Региональный оператор объявил о готовности списать своим клиентам - неплательщикам все пени за несвоевременную оплату услуги обращение с ТКО. Информацию об этом «Югра-Экология» подтвердила сегодня.

Отмечается, что для некоторых потребителей это считанные рубли. Но в масштабах ХМАО цифра насчитывает несколько миллионов.

Те пользователи, кто успеет до 31 декабря погасить задолженность за вывоз мусора, могут рассчитывать на списание неустойки. Акция проводится как для физических, так и для юридических лиц.

- Эта акция проводится впервые. Мы даем возможность нашим клиентам оперативней завершить незаконченные дела, погасить долги и вступить в Новый год не отягощенными просроченными платежными обязательствами, - пояснил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Подробную информацию можно узнать у представителей регоператора по телефону: 8-800-222-11-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Региональный оператор спишет пени за ТКО югорским должникам, но при одном условии
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