2019-12-20T13:39:03+03:00
Общество

Виновник прилюдной стрельбы из холостого пистолета в Сургуте заплатит штраф

И лишится оружия
Руслан Савинов
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Виновник стрельбы из холостого пистолета на свадьбе в Сургуте заплатит штрафВиновник стрельбы из холостого пистолета на свадьбе в Сургуте заплатит штрафФото: pixabay.com
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В Сургуте мужчина, стрелявший из холостого пистолета на свадьбе, по решению суда заплатит штраф. Подробности сообщает УМВД России по городу Сургуту.

В конце октября 2019 года в сургутскую полицию поступило сообщение: из окна автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа по Югорскому тракту, неустановленный мужчина стрелял в воздух.

Полицейские оперативно задержали правонарушителя. Им оказался 25-летний молодой человек. Следствием установлено, что сургутянин стрелял холостыми на радостях от свадебного торжества. То же самое он совершил и около подъезда жилого дома на улице Крылова.

Мужчину доставили в отдел полиции. На него был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Отмечается что ранее любитель пострелять не привлекался к административной ответственности.

Суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в 40 тысяч рублей. Оружие конфисковано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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