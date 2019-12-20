Виновник прилюдной стрельбы из холостого пистолета в Сургуте заплатит штраф

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-20T13:39:03+03:00

Виновник стрельбы из холостого пистолета на свадьбе в Сургуте заплатит штраф Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Сургуте мужчина, стрелявший из холостого пистолета на свадьбе, по решению суда заплатит штраф. Подробности сообщает УМВД России по городу Сургуту.

В конце октября 2019 года в сургутскую полицию поступило сообщение: из окна автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа по Югорскому тракту, неустановленный мужчина стрелял в воздух.

Полицейские оперативно задержали правонарушителя. Им оказался 25-летний молодой человек. Следствием установлено, что сургутянин стрелял холостыми на радостях от свадебного торжества. То же самое он совершил и около подъезда жилого дома на улице Крылова.

Мужчину доставили в отдел полиции. На него был составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Отмечается что ранее любитель пострелять не привлекался к административной ответственности.

Суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в 40 тысяч рублей. Оружие конфисковано.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU