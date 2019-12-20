2019-12-20T13:41:25+03:00
Здоровье

Завершился масштабный ремонт детской поликлиники Сургута

Здание учреждения также дооснастили новейшей техникой
Руслан Савинов
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Завершился масштабный ремонт сургутской детской поликлиникиЗавершился масштабный ремонт сургутской детской поликлиникиФото: pixabay.com
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В детской сургутской городской клинической поликлинике №4» завершили проведение ремонта помещений. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа отмечает, что изменения стали возможны в рамках реализации региональной части федерального проекта «Развитие детского здравоохранения».

Кроме ремонта была приобретена мебель для зон ожидания пациентов, закуплена оргтехника и мебель для кабинетов приема. На все эти цели средства из бюджета ХМАО было потрачено почти шесть миллионов рублей.

Особой гордостью учреждения среди отремонтированных помещений теперь выделяется удобная колясочная. Ранее коляски родителям приходилось оставлять в колясочной, которая была оборудована на улице, либо в холле поликлиники.

Также проведены большие ремонтные работы в кабинете неотложной помощи, кабинете выдачи справок. В холлах поликлиники появились наглядные элементы навигации и изображения героев сказок, в доступной форме показывающие маленьким пациентам правила гигиены и здорового образа жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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