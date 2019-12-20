Замгубернатора ХМАО вручил благодарности за развитие спорта

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-20T13:41:52+03:00

Больше всего наград у хоккейного клуба «ЮГРА»

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Замгубернатора Югры Юрий Южаков в окружном центре «Югра - Классик» наградил представителей общественности, федераций, активистов и госслужащих, внесших заметный вклад в развитие спорта в ХМАО. Подробности события сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

- Я рад приветствовать присутствующих гостей и участников нашей встречи. Игровой сезон в самом разгаре, и я верю, что по результативности он не уступит прошедшему игровому сезону. Сегодня я хочу поблагодарить Вас за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе, - сказал заместитель губернатора.

После вступительного приветствия состоялась торжественная церемония вручения наград. Наибольшее их количество получили представители хоккейного клуба «ЮГРА» за профессиональное мастерство, весомый вклад в подготовку спортивного резерва для сборных команд России и высокие результаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU