Северянам дали советы, как заказать новогодний банкет

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-20T13:42:28+03:00

Необходимо соблюсти все тонкости, чтобы празднование прошло идеально

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В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор ХМАО предоставил инструкцию по тонкостям выбора заведения для проведения банкета. Информация об этом содержится на официальных ресурсах ведомства.

В первую очередь эксперты обращают внимание на оформление договора: он необходим в письменном виде, чтобы избежать спорных ситуаций. Договор, как обычно, составляется в двух экземплярах, один из которых выдается потребителю.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что весь перечень предоставляемых услуг организация общепита определяет самостоятельно и в доступной форме доводит до сведения потребителей.

Непосредственно при оформлении заказа необходимо четко согласовать дату, часы проведения банкета, меню, время подачи, количество гостей, цену договора и порядок оплаты. В договоре необходимо указать все согласованные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU