Глава поселения в Югре под следствием за получения взятки
В автономном округе ведется резонансное расследование факта взяточничества главой одного из сельских поселений Югры. Данные об этом деле сообщает прокуратура ХМАО.
Глава сельского поселения Сибирский в 2015 году заключил с местной жительницей договор найма служебной квартиры, в котором в качестве знакомого нанимателя был указан еще один гражданин Российской Федерации. Однако проверка показала, что на момент заключения договора квартиры фактически не существовало, а фиктивное вселение в нее гражданина было необходимо для его незаконной регистрации по месту жительства.
За эти действия глава поселения получил взятку в размере 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело статье «Получение главой органа местного самоуправления взятки за совершение действий». Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU