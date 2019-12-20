2019-12-20T13:44:23+03:00
Происшествия

Глава поселения в Югре под следствием за получения взятки

Следствие выясняет обстоятельства случившегося
Руслан Савинов
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Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки главой поселения СибирскийВозбуждено уголовное дело по факту получения взятки главой поселения СибирскийФото: pixabay.com
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В автономном округе ведется резонансное расследование факта взяточничества главой одного из сельских поселений Югры. Данные об этом деле сообщает прокуратура ХМАО.

Глава сельского поселения Сибирский в 2015 году заключил с местной жительницей договор найма служебной квартиры, в котором в качестве знакомого нанимателя был указан еще один гражданин Российской Федерации. Однако проверка показала, что на момент заключения договора квартиры фактически не существовало, а фиктивное вселение в нее гражданина было необходимо для его незаконной регистрации по месту жительства.

За эти действия глава поселения получил взятку в размере 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело статье «Получение главой органа местного самоуправления взятки за совершение действий». Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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