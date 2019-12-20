В гимназии Югорска нашли плесень в школьной запеканке

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-20T11:09:11+03:00

В столовой гимназии Югорска нашли плесень в запеканке. Фото «Подслушано Югорск».

Родители детей активно выражают недовольство этим фактом в соцсетях

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Необычную запеканк подали в школьной столовой Югорска. Ученик гимназии нашел в ней плесень. Подробности и описание инцидента активно обсуждаются пользователями в социальных сетях. Многие родители выражают свое негодование и возмущение.

Первоначально фото и мелкие подробности случившегося появились в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Югорск». Там ученик разместил фото школьной запеканки. На снимке школьного блюда четко видны следы плесени.

По информации другого сообщества, «ЧП Югорска», история закончилась тем, что директор школы, вызвал мальчика с родителями для извинений перед сотрудниками столовой.

Отмечается, что подобная ситуация происходит не впервые: вместо извинений от учебного заведения поступают требования извиняться перед сотрудниками школы за публикации в соцсетях. «Комсомольская правда» будет внимательно следить за дпльнейшим развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU