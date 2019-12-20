2019-12-20T13:44:56+03:00
Общество

Жителей окружной столицы приглашают принять участие в планировании бюджета

Для этого создан специальный цифровой сервис
Руслан Савинов
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Для этого создан специальный цифровой сервисДля этого создан специальный цифровой сервисФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске состоялись общественные обсуждения цифрового сервиса «Интерактивный бюджет для граждан» краудсорсингового проекта «Мы вместе!», который помогает жителям города внести свой вклад в решение бюджетных вопросов. Об этом сообщает администрация города.

Сервис позволит горожанам в онлайн-режиме получить достоверную информацию о бюджете на 2020 год и возможность повлиять на распределение расходов, предложив свои инициативы. Если инициатива получает достаточное число голосов поддержки, то власти обязаны рассмотреть вопрос ее реализации.

Напомним, что в платформа «Интерактивный бюджет для граждан» начала действовать в 2019 году. В формировании бюджета текущего года приняли участие более полутысячи человек.

Ознакомиться с сервисом подробней и спланировать бюджет на следующий год можно на специальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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