2019-12-20T09:17:05+03:00
Общество

Хантымансийцев приглашают получить удостоверение участника новогодних событий

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»
Руслан Савинов
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Хантымансийцев приглашают получить удостоверение участника новогодних событий. Фото администрации города.Хантымансийцев приглашают получить удостоверение участника новогодних событий. Фото администрации города.
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В окружной столице стартовал марафон новогодних событий в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири». Администрация города сообщает, что дополнительным стимулом посетить все новогодние площадки станет удостоверение участника. Как и годом ранее, удостоверение становится помощником - навигатором по ярким событиям. А для некоторых - счастливым билетом для получения бонуса от организаторов.

- В удостоверении участника обозначены пять основных площадок, где его владельцам будут выдаваться наклейки, собрав которые, посетители мероприятий смогут принять участие в розыгрыше подарков от организаторов и партнеров проекта. Розыгрыш состоится 7 января в 16:00 на центральной площади Ханты-Мансийска в рамках торжественного закрытия проекта, – рассказала замдиректора управления по развитию туризма Инга Щелгачева.

Получить удостоверение можно по адресу улица Пионерская, 46, на площадке «Резиденция Елки», на Чумовой улице, а также в гостиницах и ресторанах города. А наклейки – на площадках, указанных в удостоверении. Записаться на получение документа можно по телефонам: +7 (3467)352-341, 352-339.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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