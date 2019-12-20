2019-12-20T08:56:42+03:00
Происшествия

Накануне в окружном центре столкнулись «Фольксваген Каравелла» и «Форд Транзит»

Пострадал девятилетний мальчик
Руслан Савинов
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Накануне в окружном центре столкнулись «Фольксваген Каравелла» и «Форд Транзит»Накануне в окружном центре столкнулись «Фольксваген Каравелла» и «Форд Транзит»Фото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске в 16:05 на улице Гагарина «Фольксваген Каравелла» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с «Форд Транзит». Об этом сообщает Госавтоинспекция автономного округа.

В результате ДТП пассажир «Форд», мальчик 2010 года рождения, получил травмы.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. В них пять человек получили травмы. Гаишники задержали двух водителей пьяными за рулем, и четырех – за повторное управление авто в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения 23 водителя привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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