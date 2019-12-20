2019-12-20T08:46:28+03:00
Общество

Две отдаленные деревни в Березово наконец получили доступ к качественной питьевой воде

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
Руслан Савинов
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Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры.Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры.Фото: pixabay.com
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Прокуратура Березовского района проверила санитарно-эпидемиологическое благополучие население. По информации пресс-службы ведомства, было установлено, что население деревень Пугоры и Устрем были лишены нормального доступа к воде.

Деревни находятся в черте городского поселения Березово. Они не были обеспечены питьевой водой, отвечающей стандартным требованиям. Жители вынуждены были потреблять воду из реки.

Прокуратура через суд добилась снабжения населения деревень питьевой водой. На данный момент в населенных пунктах установлены комплексы водоочистки, и жители получают качественную воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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