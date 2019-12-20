2019-12-20T08:20:00+03:00
Общество

Хантымансийский колледж оштрафован за бездействие по блокировке доступа к экстремистским сайтам

Это обязанность учреждения образования
Руслан Савинов
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Это обязанность учреждения образования. Фото прокуратуры ХМАО.Это обязанность учреждения образования. Фото прокуратуры ХМАО.
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Прокуратура проверила образовательные учреждения окружного центра на факт защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. По данным прокуратуры ХМАО, некоторые нарушения были обнаружены в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже.

Установлено, что у обучающихся на компьютерах в кабинете информатики имелся доступу к сайтам с экстремистской литературой.

Возбуждено дело в отношении колледжа дело об административном правонарушении по статье «Неприменение средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию».

Юрлицо оштрафовано на 20 тысяч рублей. Нарушения закона уже устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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