2019-12-20T08:22:44+03:00
Общество

Волонтеры Мегиона подвели итоги года

Всего в городе около 700 волонтеров
Руслан Савинов
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Волонтеры Мегиона подвели итоги года. Фото администрации города.Волонтеры Мегиона подвели итоги года. Фото администрации города.
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На мегионском городском форуме - фестивале чествовали волонтеров. По данным администрации города, на одном событии собрались представители различных направлений добровольчества.

- Волонтеры - это люди с открытой душой и с большим, добрым сердцем, которые с любовью относятся не только к ближним, но и ко всем, кто живет в нашем городе и за его пределами. Счастья вам, здоровья, пусть все, что задумано, свершится в 2020 году, - напутствовал глава Мегиона Олег Дейнека.

Всего добровольческое движение в Мегионе охватывает более 700 человек. По итогам работы форума волонтерские объединения разработали и представили план мероприятий на 2020 год.

В завершение организаторы наградили самых активных участников волонтерского движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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