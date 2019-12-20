Волонтеры Мегиона подвели итоги года
На мегионском городском форуме - фестивале чествовали волонтеров. По данным администрации города, на одном событии собрались представители различных направлений добровольчества.
- Волонтеры - это люди с открытой душой и с большим, добрым сердцем, которые с любовью относятся не только к ближним, но и ко всем, кто живет в нашем городе и за его пределами. Счастья вам, здоровья, пусть все, что задумано, свершится в 2020 году, - напутствовал глава Мегиона Олег Дейнека.
Всего добровольческое движение в Мегионе охватывает более 700 человек. По итогам работы форума волонтерские объединения разработали и представили план мероприятий на 2020 год.
В завершение организаторы наградили самых активных участников волонтерского движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU