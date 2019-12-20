2019-12-20T07:16:10+03:00
Общество

Семи муниципалитетам Югры выделят деньги для погашения долгов

Речь идет о сумме в 130 миллионов рублей
Руслан Савинов
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Семи муниципалитетам Югры выделят деньги для погашения долгов. Фото правительства.Семи муниципалитетам Югры выделят деньги для погашения долгов. Фото правительства.
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Из резервного фонда автономного округа выделят почти 130 миллионов рублей семи муниципалитетам. Об этом стало известно накануне от пресс-службы правительства округа. Размеры помощи были озвучены в ходе председательством замгубернатора Геннадия Бухтина.

- 17,6 миллиона рублей выделено Белоярскому району для компенсации арендных платежей за объекты коммунального комплекса. Для возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным и водным транспортом на территории Березовского района муниципалитету направляется 36,3 миллиона. Для возмещения части расходов по доставке в 6 муниципальных образований продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения, в места, отнесенные к территориям с ограниченными сроками завоза, направлено 45,5 миллиона рублей. Нягани выделено 30,2 миллиона рублей для погашения просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, – отчиталась директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина.

Иными словами, выделенные деньги направят на погашение задолженности за потраченные топливно-энергетические ресурсы, компенсации расходов по аренде коммунальных объектов и другим обязательствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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