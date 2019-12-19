СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-19T15:49:22+03:00

«Человеком года» Лянтора признали 18-летнюю зооволонтера. Фото из сообщества во «ВКонтакте» «Новости Лянтора».

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Сегодня, 19 декабря, подвели итоги конкурса «Человеком года» Лянтора. Ранее мы уже писали о подробностях этого конкурса.

Голосование проходило в сообществе во «ВКонтакте» «Новости Лянтора». Звание «Человек года» заслуженно досталось Валерии Устиновой, руководителю волонтерского объединения «Рыжий кот». Ее результат - 1107 голосов.

На протяжении 10 дней 10 участников боролись за это звание. По данным организаторов, не все участники вели честную борьбу, некоторые накручивали голоса.

Награждение победительницы и финалистов состоится 26 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU