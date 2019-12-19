Полицейские ХМАО напомнили югорчанам, как распознать фальшивые купюры

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-19T15:32:17+03:00

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Полиция продолжат знакомить работников торговли с правилами распознавания денежных подделок. По данным УМВД ХМАО, фальшивые купюры хоть и редко, но появляются на территории округа.

- В последнее время фальшивки имеют достаточно высокий уровень изготовления. Преимущественно подделываются и сбываются 1000 и 2000 - рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования. Большим подспорьем в раскрытии преступлений является своевременность выявления подделок, и именно в этих целях мы стараемся научить горожан правильным первоначальным действиям при распознавании фальшивок, - рассказали правоохранители.

По словам полицейских, в первую очередь фальшивомонетничества стоит опасаться продавцам торговых центров, магазинам и павильонам.

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ИСТОЧНИК KP.RU