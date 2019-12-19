В Нижневартовске прошел новогодний молодежный бал

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-19T15:20:11+03:00

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Активная молодежь Нижневартовска встретилась на новогоднем балу. По информации администрации города, более ста человек приняли участие в торжествах.

- Сегодня здесь – молодежь Нижневартовска, что представляет собой главную ценность, главный актив нашего города на ближайшие десятилетия. Вы ярко проявили себя в уходящем году и уже сейчас приносите огромную пользу Нижневартовску и России. Спасибо вам за это. С наступающим новым годом, - поздравил присутствующих глава города Василий Тихонов.

- Вы уже вписали свои имена в историю Нижневартовска. Молодость – прекрасное, хоть и скоротечное время. В молодости мы мечтаем, строим планы. Недаром все великие ученые создавали свои теории до 30 лет, потом их просто реализовывали, - присоединился председатель думы города Максим Клец.

Завершилось мероприятие ярким концертом и вручением подарков.

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ИСТОЧНИК KP.RU