Представители автономного округа успешно выступили на соревнованиях по конному спорту
Десять югорских спортсменов приняли участие в региональных соревнованиях по конному спорту в Тюмени. По данным конноспортивнго клуба «Мустанг», наездникам помогали восемь лошадей.
В первый день соревнований судьи назвали лучших в дисциплине «Выездка».
Спортсменка сборной Югры Софья Сухова на рыжей полукровной кобыле Беатриче заняла третье место в испытании «Предварительный приз. Юноши».
Испытание «Предварительный приз. Дети» дало югорчанке Ольге Горбуновой третье место.
Полина Козлова, еще одна наездница из окружного центра, в общем зачете завоевала второе место на бурой полукровной кобыле Маргарите.
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ИСТОЧНИК KP.RU