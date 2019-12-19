СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-19T15:08:23+03:00

Представители автономного округа успешно выступили на соревнованиях по конному спорту. Фото КСК «Мустанг».

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Десять югорских спортсменов приняли участие в региональных соревнованиях по конному спорту в Тюмени. По данным конноспортивнго клуба «Мустанг», наездникам помогали восемь лошадей.

В первый день соревнований судьи назвали лучших в дисциплине «Выездка».

Спортсменка сборной Югры Софья Сухова на рыжей полукровной кобыле Беатриче заняла третье место в испытании «Предварительный приз. Юноши».

Испытание «Предварительный приз. Дети» дало югорчанке Ольге Горбуновой третье место.

Полина Козлова, еще одна наездница из окружного центра, в общем зачете завоевала второе место на бурой полукровной кобыле Маргарите.

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ИСТОЧНИК KP.RU