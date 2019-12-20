Погода в Югре 20 декабря: холодает

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-20T06:02:02+03:00

Температура не опустится ниже -16 градусов

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В пятницу, 20 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный 5 - 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -11, -16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -16 градусов.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -13 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -12, -13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU