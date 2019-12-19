2019-12-19T14:49:17+03:00
Общество

Социальные предприниматели Югры «прокачали» свои предприятия

Впервые в округе прошел акселерационный курс «Социальные инновации»
Лидия Шумкова
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Участниками программы стали 16 действующих социальных предпринимателей региона из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Урая и Лянтора. Фото из группы в ВК "Социальное предпринимательство в Югре"Участниками программы стали 16 действующих социальных предпринимателей региона из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Урая и Лянтора. Фото из группы в ВК "Социальное предпринимательство в Югре"
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В Югре завершилась уникальная акселерационная программа «Социальные инновации». Ее впервые провели в регионе, до этого такие курсы проходили только на федеральных площадках. В рамках курса югорские предприниматели представили действующие проекты в таких сферах, как дополнительное образование, развитие интеллекта, здоровое питание, физическая культура, оздоровление, танцевальная терапия. Все они направлены на социальное развитие региона.

Благодаря курсу бизнесмены, реализующие соцпроекты, «прокачали» свои предприятия, сформировали стратегию их дальнейшего развития, работали над увеличением масштаба и дохода. Все происходило под руководством федеральных экспертов Фонда социальных инвестиций.

В ходе презентационной сессии специалисты регионального и федерального уровней оценили итоги программы, участниками которой стали 16 действующих социальных предпринимателей региона из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Урая и Лянтора. Они представили действующие проекты в таких сферах, как дополнительное образование, развитие интеллекта, здоровое питание, физическая культура, оздоровление, танцевальная терапия.

- Впервые за все время проведения программы увидел очень сильные проекты. И это закономерно, ведь Югра – один из лидеров социального развития и социальных инноваций, - отметил генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

Напомним, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Югры проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом в реализации проекта важна не только финансовая, но и информационная, образовательная, имущественная помощь.

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