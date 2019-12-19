Роспотребнадзор ХМАО дал советы югорчанам, как выбрать праздничный новогодний наряд для детей
Главное помнить: костюм должен быть не только красивым, но и безопасным для здоровья. Таков основной критерий выбора, по мнению экспертов Роспотребнадзора ХМАО.
Специалисты рекомендуют руководствоваться несколькими правилами. В первую очередь, наряд должен не вызывать перегрева и переохлаждения.
Также следует обратить особое внимание на материал изготовления: минимум синтетики, ровные и гладкие швы. Качественный новогодний костюм не должен иметь посторонний неприятный химический запах, а также оставлять следы краски.
Ведомство отмечает, что вся продукция у продавца должны иметь документы, подтверждающие качество и безопасность, то есть сертификат соответствия.
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ИСТОЧНИК KP.RU