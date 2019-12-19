В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-19T14:42:04+03:00

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В четырех организациях социального обслуживания Югры проведены ремонтные работы. Как рассказали в окружном департаменте соцразвития, ремонт проводился с учетом пожеланий получателей социальных услуг.

- Цветовая палитра подобрана в теплых, пастельных тонах, приобретенная мебель является современной и удобной в использовании, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям, - уточнили в ведомстве.

Жилые комнаты и комнаты общего назначения обновились в Советском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Геронтологическом центре, отделениях-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Няганском и Сургутском районном комплексных центрах социального обслуживания населения. Произошло это благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и государственной программы «Социальное и демографическое развитие». Теперь в учреждениях созданы еще более безопасные, максимально комфортные и приближенные к домашним условия проживания и пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.