2019-12-19T14:42:04+03:00
Общество

В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания

Благодаря реализации нацпроекта «Демография» в учреждениях созданы комфортные условия проживания
Лидия Шумкова
Поделиться:
Обновились жилые комнаты и комнаты общего назначения. Фото департамента соцразвития ЮгрыОбновились жилые комнаты и комнаты общего назначения. Фото департамента соцразвития Югры
Изменить размер текста:

В четырех организациях социального обслуживания Югры проведены ремонтные работы. Как рассказали в окружном департаменте соцразвития, ремонт проводился с учетом пожеланий получателей социальных услуг.

- Цветовая палитра подобрана в теплых, пастельных тонах, приобретенная мебель является современной и удобной в использовании, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям, - уточнили в ведомстве.

Жилые комнаты и комнаты общего назначения обновились в Советском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Геронтологическом центре, отделениях-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов Няганском и Сургутском районном комплексных центрах социального обслуживания населения. Произошло это благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и государственной программы «Социальное и демографическое развитие». Теперь в учреждениях созданы еще более безопасные, максимально комфортные и приближенные к домашним условия проживания и пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В автономном округе проиндексируют социальные выплаты
«Человеком года» Лянтора признали 18-летнюю зооволонтера
Полицейские ХМАО напомнили югорчанам, как распознать фальшивые купюры
В Нижневартовске прошел новогодний молодежный бал
Представители автономного округа успешно выступили на соревнованиях по конному спорту
Социальные предприниматели Югры «прокачали» свои предприятия
Роспотребнадзор ХМАО дал советы югорчанам, как выбрать праздничный новогодний наряд для детей
В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания
Подведены итоги конкурса «Добрая Югра -2019»
В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
Детям-сиротам Югры увеличили выплаты на проезд
Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа - детский сад
Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных
Подведены промежуточные итоги регионального проекта «Непрерывное медицинское образование»
Сотрудники МЧС проверили точки продаж новогодней пиротехники в Лангепасе
«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь - просвещеннее
Молодежь малых городов ХМАО приглашают поучаствовать в «Пространстве развития»
В Югре стартует акция «Узнай о своих долгах»
Нижневартовский юрист получил грант на просвещение народов севера
Скорая Нягани открыла симуляционный класс
В Ханты-Мансийске наградили активных ветеранов – общественников
В Советском районе торжественно закрыли год театра
Многодетная семья из Нягани победившая в конкурсе «#РастувЮгре» выпьют чая с губернатором
Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России