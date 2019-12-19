2019-12-19T14:37:42+03:00
Общество

Подведены итоги конкурса «Добрая Югра -2019»

Добровольческие отряды через соцсети рассказывали о своих достижениях
Руслан Савинов
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Подведены итоги конкурса «Добрая Югра -2019»Подведены итоги конкурса «Добрая Югра -2019»
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Участниками конкурса «Добрая Югра -2019» были молодежные волонтерские объединения с возрастом участников от 14 до 35 лет. Результаты конкурса опубликованы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Молодежный центр Нижневартовск».

Для участия в конкурсе необходимо было написать пост с хэштегом #ДобраяЮгра2019 в соцсети «Instagram» или «ВКонтакте», в котором ярко описывалась бы деятельность волонтерского объединения.

В одной из главных номинаций, социальное волонтерство, диплом I степени достался волонтерскому объединению «Экспедиция добра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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