2019-12-19T14:33:49+03:00
Экономика

В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма

Роботизированное хозяйство оборудуют на территории Кондинского района
Лидия Шумкова
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Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено. Фото с сайта администрации Кондинского районаСоглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено. Фото с сайта администрации Кондинского района
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Югорский фермер Федор Чурилов получил субсидию на создание высокотехнологического роботизированного животноводческого комплекса. Построить свою ферму предприниматель планирует на территории Кондинского района до декабря 2020 года. Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а строительство фермы начнется весной.

В настоящее время у аграрного предпринимателя уже есть производство, причем молочная продукция идет в магазины не только поселков района, но и соседнего Урая. Сегодня у него – более 700 голов крупного рогатого скота, и часть из них скоро начнет обслуживать автоматика. Как уточнили в департаменте, мощность комплекса составит 130 голов крупного рогатого скота молочного направления, а планируемый объем производства молока – 780 тонн ежегодно.

Управлять комплексом Федору Чурилову помогут компьютеры, да и само хозяйство будет роботизировано. Два комплекса станут доить коров, причем процесс доения исключает человеческий и другие факторы, а также следить за порциями при кормлении, чтобы улучшить качество молока. Если животное приболело, робот сделает так, чтобы молоко «ушло» в отдельную емкость.

Общая стоимость проекта – около 128 миллионов рублей, существенную часть которых покроет субсидия. Бизнесмену останется вложить лишь оставшиеся 20%. К слову, поддержка фермеров – одна из задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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