Детям-сиротам Югры увеличили выплаты на проезд

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:22:43+03:00

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В ХМАО увеличили размер ежемесячной выплаты на проезд в общественном транспорте детям-сиротам. Его размер отныне составляет 1300 рублей. Информацию об этом сообщили в правительстве автономного округа.

Постановление об увеличении приняли члены правительства сегодня, 19 декабря. Оно затрагивает детей-сирот, которые обучаются в учебных заведениях Югры.

- Документ направлен на защиту прав детей-сирот и лиц из их числа. Он также предусматривает индексацию сертификата, предоставляемого негосударственному сектору на оплату подготовки югорчан, желающих принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, – сообщила и. о. директора департамента соцразвития ХМАО Елена Немчинова.

Напомним, что ранее сумма поддержки равнялась 825 рублям.

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ИСТОЧНИК KP.RU