2019-12-19T14:19:38+03:00
Общество

Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа - детский сад

Там остались последние штрихи
Лидия Шумкова
Поделиться:
Общественники дали положительную оценку реализации проекта. Фото с сайта hmrn.ruОбщественники дали положительную оценку реализации проекта. Фото с сайта hmrn.ru
Изменить размер текста:

В деревне Ярки Ханты-Мансийского района в первом полугодии 2020 года откроет для детей свои двери новый комплекс, совмещающий школу и детский сад. В настоящее время там закончились отделочные работы, выполнено благоустройство территории, прошел пуск инженерных сетей здания, завезено технологическое оборудование.

Строительство выполнено с соблюдением современных требований. В частности, имеется подъемник для маломобильных групп населения, бассейн для групп детского сада. Также в общеобразовательном комплексе будет располагаться медицинский блок для обеспечения детей медицинской помощью.

Хотя само здание и готово принять учеников и воспитанников, там еще предстоит немало организационной работы. Как отметила начальник районного управления капитального строительства и ремонта Екатерина Давлетзянова, в дальнейшем необходимо будет приобрести и установить дополнительное немонтируемое оборудование. Это в том числе, учебные пособия, посуда и прочие важные детали. На них из средств бюджетов округа и района выделено более 15 миллионов рублей.

На протяжении всего времени, пока строился детский сад, готовность учреждения к вводу в эксплуатацию ежемесячно мониторили общественники, они дали положительную оценку реализации проекта. По их мнению, решение по возведению комплексного здания было правильным и рациональным. Напомним, комплекс «Школа – детский сад» в деревне Ярки включает в себя детский сад на 60 мест и школу на 120 учеников и построено в рамках двух нацпроектов «Образование» и «Демография».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания
Подведены итоги конкурса «Добрая Югра -2019»
В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
Детям-сиротам Югры увеличили выплаты на проезд
Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа - детский сад
Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных
Подведены промежуточные итоги регионального проекта «Непрерывное медицинское образование»
Сотрудники МЧС проверили точки продаж новогодней пиротехники в Лангепасе
«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь - просвещеннее
Молодежь малых городов ХМАО приглашают поучаствовать в «Пространстве развития»
В Югре стартует акция «Узнай о своих долгах»
Нижневартовский юрист получил грант на просвещение народов севера
Скорая Нягани открыла симуляционный класс
В Ханты-Мансийске наградили активных ветеранов – общественников
В Советском районе торжественно закрыли год театра
Многодетная семья из Нягани победившая в конкурсе «#РастувЮгре» выпьют чая с губернатором
Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России