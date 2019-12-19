Подведены промежуточные итоги регионального проекта «Непрерывное медицинское образование»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-19T14:08:32+03:00

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В Ханты-Мансийске прошел круглый стол по вопросам внедрения непрерывного медицинского образования, где были озвучены некоторые итоги. Депздрав ХМАО приводит слова участников встречи.

– Уже более шести лет реализуется проект по непрерывному медицинскому образованию. И иного пути в повышении качества подготовки медицинских работников у нас нет. База знаний современного врача чрезвычайно обширна, более того, она стремительно обновляется. И чтобы быть сегодня в тренде, каждый уважающий себя доктор должен постоянно повышать свой профессиональный уровень. А наша задача – сделать систему подготовки эффективной и удобной для всех участников процесса, – отметил модератор круглого стола Максим Слепов.

В мероприятии приняли участие представители медицинских учреждений региона, руководители региональных вузов и главврачи медицинских организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU