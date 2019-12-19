2019-12-19T13:59:14+03:00
Общество

«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь - просвещеннее

В регионе подвели итоги экологической акции, проводимой в рамках нацпроекта «Экология»
Лидия Шумкова
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Благодаря мероприятиям акции «Спасти и сохранить», в регионе высадили более 900 тысяч саженцев. Изображение Bela Geletneky с сайта Pixabay.comБлагодаря мероприятиям акции «Спасти и сохранить», в регионе высадили более 900 тысяч саженцев. Изображение Bela Geletneky с сайта Pixabay.com
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Акция «Спасти и сохранить» стала одной из самых масштабных в округе по количеству проведенных мероприятий. Она уже стала важной составляющей экологической политики региона, а с этого года – одним из инструментов достижения целей и задач национального проекта «Экология».

По итогам акции в регионе прошли 5156 просветительских мероприятий, где в том числе участниками стали школьники. Для 123 тысяч юных югорчан в 2019 году проводились экологические уроки, еще 38 тысяч ребят помогали на субботниках. Одни из нововведений акции стали театральная эконеделя и экологический пресс-тур в рамках нацпроекта «Экология».

По словам руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергея Пикунова, темы следующих акций также будут связаны с экологией. По его словам, 2020 год посвятят биологическому разнообразию, развитию экологического туризма и сохранению лесов. Сроки проведения мероприятия остаются прежними: 21 мая – 10 июня.

Стоит отметить, что благодаря мероприятиям акции «Спасти и сохранить», в регионе высадили более 900 тысяч саженцев деревьев, кустарников и цветов, а также очистили более трех тысяч гектар земли.

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