2019-12-19T13:46:43+03:00
Общество

Молодежь малых городов ХМАО приглашают поучаствовать в «Пространстве развития»

Участник должен жить в городе численностью менее 50 тысяч человек
Руслан Савинов
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Молодежь малых городов ХМАО приглашают поучаствовать в «Пространстве развития»Молодежь малых городов ХМАО приглашают поучаствовать в «Пространстве развития»Фото: pixabay.com
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Инициативных жителей из малых городов и поселений региона приглашают принять участие в новом цикле проекта российского союза молодежи «Пространство развития».

Организаторы описывают свой проект так: он поможет вам заняться социально полезной деятельностью в том месте, где вы живете, вместе с командой единомышленников вы сможете решить конкретные проблемы своей территории.

Среди условий участия значатся пункты о том, что в населенном пункте должны жить менее 50 тысяч человек и, собственно, наличие интересной инициативы.

Стать участником можно подав анкету от проектной команды на специальном сайте в срок до 25 декабря.

Объявление результатов конкурсного отбора состоится 3 февраля следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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