СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-19T13:35:49+03:00

В Югре стартует акция «Узнай о своих долгах» Фото: pixabay.com

Многие не подозревают о своих задолженностях

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 декабря, в Югре стартует всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

По данным пресс-службы УФССП России по ХМАО, в день проведения акции будет работать мобильный пункт судебных приставов для жителей Ханты-Мансийска. В нем жители окружной столицы смогут получить полезную информацию о долгах.

В прямом эфире жителям всего округа продемонстрируют работу мобильного приложения «ФССП». Оно позволяет в любой момент времени узнать о своих задолженностях.

Информационная акция «Узнай о своих долгах» пройдет во всех муниципалитетах округа.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU