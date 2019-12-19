Скорая Нягани открыла симуляционный класс

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-19T13:12:21+03:00

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С открытием симуляционного класса сотрудников скорой Нягани смогут обучать навыкам сердечно – легочной реанимации в условиях максимально приближенных к реальным. Как сообщает депздрав ХМАО, класс разместился на базе няганской городской станции скорой медпомощи.

Для нужд класса был куплен тренажер – манекен «Максим – 01». Благодаря спонсорской помощи года медики получили манекен для обучения сердечно – легочной реанимации и симулятор для проведения трахеотомии.

- В данном учебном классе теперь смогут заниматься не только сотрудники няганской станции скорой медпомощи, но и с профориентационной целью будут проводиться экскурсии и мастер – классы для школьников. Побывать здесь смогут и другие желающие, - поделилась заместитель главврача станции медпомощи Эльвира Тимербаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU