В Ханты-Мансийске наградили активных ветеранов – общественников
Мероприятие с участием почетных жителей города и представителей ветеранских организаций Ханты-Мансийска «Как встречают Новый год люди северных широт» прошло накануне в концертно-театральном центре «Югра Классик». Подробности торжества сообщает пресс-служба администрации окружного центра.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вручил благодарственные письма ветеранам за большой личный вклад в общественную жизнь города и деятельность, направленную на улучшение качества жизни хантымансийцев.
Отметим, что в городе более девяти тысяч граждан старшего поколения. В основном это неработающие пенсионеры, ветераны войны и труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU