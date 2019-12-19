В Ханты-Мансийске наградили активных ветеранов – общественников

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-19T13:02:00+03:00

«Как встречают Новый год люди северных широт» прошло накануне

Изменить размер текста: A A

Мероприятие с участием почетных жителей города и представителей ветеранских организаций Ханты-Мансийска «Как встречают Новый год люди северных широт» прошло накануне в концертно-театральном центре «Югра Классик». Подробности торжества сообщает пресс-служба администрации окружного центра.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вручил благодарственные письма ветеранам за большой личный вклад в общественную жизнь города и деятельность, направленную на улучшение качества жизни хантымансийцев.

Отметим, что в городе более девяти тысяч граждан старшего поколения. В основном это неработающие пенсионеры, ветераны войны и труда.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU