2019-12-19T12:47:44+03:00
Звезды

В Советском районе торжественно закрыли год театра

За этот год зрители увидели несколько новых театральных постановок
Руслан Савинов
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В Советском районе торжественно закрыли год театра. Фото администрации района.В Советском районе торжественно закрыли год театра. Фото администрации района.
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Церемония закрытия года театра прошла в центре культуры и досуга «Сибирь». По данным администрации Советского района, режиссеры, актеры и любители театра собрались, чтобы подвести итоги и вручить награды лучшим.

- В прошедший год театра в каждом поселении Советского района проводились различные мероприятия. Служители мельпомены доставили своим зрителям много радостных, восторженных, эмоциональных минут, - обратилась к участникам и.о. директора департамента соцразвития Советского района Оксана Малышева.

Театральные коллективы района и Югорска показали свои лучшие постановки. Так, студия современного танца «Траектория» представила зрителям пластический спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». А театральный центр «Норд» показал спектакль «Адам и Ева. Эксперимент» по рассказам Марка Твена «Дневник Адама».

Также состоялась церемония награждения отличившихся работников культуры – лучших актеров и режиссеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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