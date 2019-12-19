Многодетная семья из Нягани победившая в конкурсе «#РастувЮгре» выпьют чая с губернатором

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-19T12:46:24+03:00

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Жители округа с помощью открытого онлайн-голосования определили лучшие работы финалистов конкурса «#РастувЮгре». Подробности приводит администрация Нягани.

Первое место по числу голосов получила няганская многодетная семья Сенчевых. За них проголосовало 1646 человек. Второе место заняла многодетная семья Лобыгиных из Ханты-Мансийска, а третье - семья Николаевых из Нижневартовска.

Победители конкурса приглашены в Ханты-Мансийск 21 декабря на чай с губернатором Натальей Комаровой для вручения наград. По окончании встречи финалисты конкурса посетят спектакль, а также получат подарки и пригласительные билеты на новогоднюю елку.

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ИСТОЧНИК KP.RU