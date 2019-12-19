2019-12-19T12:13:28+03:00
Спорт

Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России

Позиции улучшаются регулярно
Руслан Савинов
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Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России. Фото центра спортивной подготовки сборных команд Югры.Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России. Фото центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
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Союз биатлонистов России опубликовал обновленный рейтинг спортсменов. По данным центра спортивной подготовки сборных команд Югры, после двух прошедших этапов кубка мира, а также трех этапов кубка России по биатлону югорские спортсмены заметно поднялись в рейтинге.

Добавим, что это лишь один из первых этапов обновления рейтинга. До конца этого года югорчан ждут еще этапы кубка мира, которые пройдут в конце текущей недели. На них биатлонисты вновь вступят в борьбу за медали. Также скоро чемпионат и первенство России, по итогам которых тренеры союза биатлонистов страны назовут состав для дальнейшего участия в международных соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России