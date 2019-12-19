За неоплаченный штраф ураец поработает на свежем воздухе

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-19T11:55:30+03:00

Ему в помощь лопата и метла

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Жителю Урая за неоплату административного штрафа за нарушения правил дорожного движения придется отработать 20 часов обязательных работ. Подробности события приводит пресс-служба УФССП России по ХМАО — Югре.

За нарушение ПДД ураец был оштрафован на 30 тысяч рублей. Но должник ничего не предпринял, чтобы погасить штраф. Тогда судебный пристав-исполнитель составил протокол об уклонении от исполнения административного наказания.

Суд заменил должнику наказание в виде штрафа на обязательные работы сроком на 20 часов. Как отмечает ведомство приставов, теперь мужчине с лопатой и метлой в руках предстоит подумать, стоило ли уклоняться от оплаты штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU