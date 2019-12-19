2019-12-19T11:43:51+03:00
Спорт

У жителей Сургутского района есть возможность стать частью «Спортивной элиты»

Заявки на конкурс принимаются до 31 декабря
Руслан Савинов
Поделиться:
Заявки на конкурс принимаются до 31 декабряЗаявки на конкурс принимаются до 31 декабряФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Продолжается прием заявок на конкурс «Спортивная элита» Сургутского района. Администрация района напоминает, что на ее официальном сайте можно подобно ознакомиться с положением о конкурсе и списками номинаций.

Участие могут принять как муниципальные учреждения физкультуры и спорта, так и НКО данной сферы. Существует отдельная номинация для городских и сельских поселений Сургутского района. Конкурс содержит в себе множество номинаций как индивидуальных, так и коллективных.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3462) 52–90–36.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания
Подведены итоги конкурса «Добрая Югра -2019»
В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
Детям-сиротам Югры увеличили выплаты на проезд
Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа - детский сад
Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных
Подведены промежуточные итоги регионального проекта «Непрерывное медицинское образование»
Сотрудники МЧС проверили точки продаж новогодней пиротехники в Лангепасе
«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь - просвещеннее
Молодежь малых городов ХМАО приглашают поучаствовать в «Пространстве развития»
В Югре стартует акция «Узнай о своих долгах»
Нижневартовский юрист получил грант на просвещение народов севера
Скорая Нягани открыла симуляционный класс
В Ханты-Мансийске наградили активных ветеранов – общественников
В Советском районе торжественно закрыли год театра
Многодетная семья из Нягани победившая в конкурсе «#РастувЮгре» выпьют чая с губернатором
Югорские спортсмены поднялись в рейтинге союза биатлонистов России