У жителей Сургутского района есть возможность стать частью «Спортивной элиты»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-19T11:43:51+03:00

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Продолжается прием заявок на конкурс «Спортивная элита» Сургутского района. Администрация района напоминает, что на ее официальном сайте можно подобно ознакомиться с положением о конкурсе и списками номинаций.

Участие могут принять как муниципальные учреждения физкультуры и спорта, так и НКО данной сферы. Существует отдельная номинация для городских и сельских поселений Сургутского района. Конкурс содержит в себе множество номинаций как индивидуальных, так и коллективных.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3462) 52–90–36.

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ИСТОЧНИК KP.RU