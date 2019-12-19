СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-19T11:29:10+03:00

Житель Нижневартовска задержан за хранение гашиша. Фото УМВД по ХМАО.

У него изъяли более 67 грамм наркотика

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Сотрудники полиции Нижневартовска задержали 49-летнего мужчину.

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили в кармане куртки восемь дисков с подозрительным веществом. Химанализ показал, что вещество является гашишем массой более 67 грамм.

По информации УМВД по ХМАО, на данный момент возбуждено уголовное дело статье 228 УК РФ. Отмечается, что в поле зрения правоохранительных органов ранее данный гражданин не попадал.

Вартовец под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU