Мультимедийный комплект «Герои Отечества. XX век» презентовали югорчанам для повышения патриотизма
В Сургутском госуниверситете в рамках нацпроекта «Образование в действии» состоялась презентация программы «Новейшие технологии в воспитании будущих граждан». В рамках мероприятия прошел показ мультимедийного учебного комплекта «Герои Отечества. XX век» с дополненной реальностью. Подробности прошедшей презентации приводит пресс-служба правительства ХМАО.
Данный комплект – это десять отдельных электронных изданий, охватывающих период от XIX - XX до начала ХXI века. Каждое электронное издание включает в себя четыре тематических блока.
Мультимедиа-материалы будут использованы в работе с учащимися школ, училищ, техникумов, кадетских и военных корпусов, а также как допматериал при подготовке к ЕГЭ.
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ИСТОЧНИК KP.RU