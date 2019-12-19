Мультимедийный комплект «Герои Отечества. XX век» презентовали югорчанам для повышения патриотизма

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-19T11:20:25+03:00

Он послужит для привития молодому поколению знаний о Родине

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В Сургутском госуниверситете в рамках нацпроекта «Образование в действии» состоялась презентация программы «Новейшие технологии в воспитании будущих граждан». В рамках мероприятия прошел показ мультимедийного учебного комплекта «Герои Отечества. XX век» с дополненной реальностью. Подробности прошедшей презентации приводит пресс-служба правительства ХМАО.

Данный комплект – это десять отдельных электронных изданий, охватывающих период от XIX - XX до начала ХXI века. Каждое электронное издание включает в себя четыре тематических блока.

Мультимедиа-материалы будут использованы в работе с учащимися школ, училищ, техникумов, кадетских и военных корпусов, а также как допматериал при подготовке к ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU