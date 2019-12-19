Двое вартовчан и жительница Советского района лишились денег при покупке техники в интернете

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-19T11:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу три жителя ХМАО стали жертвами интернет-мошенничества при покупке бытовой техники в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Жительница Нижневартовска 1959 года рождения в попытке приобрести газовую панель и духовой шкаф в интернет-магазине «startis.ru» лишилась более 11 тысяч рублей.

Вартовчанин пытался заказать на этом же сайте электроплиту и тоже остался без денег и покупки. Сумма кражи - более 12 тысяч рублей.

Жительница Советского района аналогичным образом попала в ловушку мошенников, пытаясь приобрести газовую плиту.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела и принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Всего за минувшие сутки в округе случилось пять фактов мошенничества и краж с банковских карт на сумму более 60 тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU