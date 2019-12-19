2019-12-19T11:02:01+03:00
Происшествия

Двое вартовчан и жительница Советского района лишились денег при покупке техники в интернете

Очередные случаи обмана югорчан на просторах всемирной паутины
Руслан Савинов
Поделиться:
Очередные случаи обмана югорчан на просторах всемирной паутиныОчередные случаи обмана югорчан на просторах всемирной паутиныФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сразу три жителя ХМАО стали жертвами интернет-мошенничества при покупке бытовой техники в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Жительница Нижневартовска 1959 года рождения в попытке приобрести газовую панель и духовой шкаф в интернет-магазине «startis.ru» лишилась более 11 тысяч рублей.

Вартовчанин пытался заказать на этом же сайте электроплиту и тоже остался без денег и покупки. Сумма кражи - более 12 тысяч рублей.

Жительница Советского района аналогичным образом попала в ловушку мошенников, пытаясь приобрести газовую плиту.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела и принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Всего за минувшие сутки в округе случилось пять фактов мошенничества и краж с банковских карт на сумму более 60 тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижневартовска задержан за хранение гашиша
Мультимедийный комплект «Герои Отечества. XX век» презентовали югорчанам для повышения патриотизма
Двое вартовчан и жительница Советского района лишились денег при покупке техники в интернете
В Сургуте появятся сразу шесть быстровозводимых спортивных комплексов
Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в Югорске
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
За текущий год расширилась система кадетского воспитания молодежи в автономном округе
При управлении госимуществом ХМАО не выявлено фактов коррупции
На дорогах Югры стало меньше пьяных водителей
Уголовное дело дагестанца, сбывавшего фальшивые купюры в Сургуте, направлено в суд
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат
Ради спорткостюма и аккумулятора два жителя Югры пошли на преступление
В ХМАО введены в эксплуатацию почти два десятка ледовых переправ
Вартовец осужден за наркосбыт в крупном размере
В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура»
Жителя Кондинского района осудят за двойную попытку подкупить гаишника