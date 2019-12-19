В Сургуте появятся сразу шесть быстровозводимых спортивных комплексов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-19T10:55:41+03:00

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В следующем году в Сургуте построят шесть новых быстровозводимых спорткомплексов. Об этом стало известно из состоявшейся сегодня итоговой пресс-конференции главы города Вадима Шувалова.

Градоначальник отметил, что Сургут станет для ХМАО пилотной площадкой по строительству подобных сооружений. Четыре объекта — корты с искусственным ледовым покрытием. Два других сооружения послужат многофункциональными площадками для различных видов спорта.

На сегодняшний день в общей сложности в городе уже работают почти три десятка спорткомплексов. Как отметили в управлении физкультуры и спорта города, эти объекты используют 19 тысяч человек.

Несмотря на это, помещений для тренировок сургутянам все равно не хватает: городу требуется еще почти столько же объектов для полного удовлетворения спроса населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU