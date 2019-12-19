Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в Югорске
Няганские врачи экстренно прибыли в Югорск и провели уникальную операцию по спасению умирающего пациента. Подробности случая приводит депздравоохранения ХМАО.
Пациент в возрасте 70 лет почувствовал острую внезапную боль в животе. Его доставили в югорскую городскую больницу. Ускоренная диагностика показала диагноз: расслаивающая аневризма аорты брюшного отдела. Несмотря на выходной день, информация о пациенте была оперативно передана заведующему отделением сосудистой хирургии няганской окружной больницы.
Операцию было решено провести в Югорске из-за экстренности случая. Сосудистые хирурги окружной клиники оперативно приехали несмотря на тяжелую погоду. Поздней ночью хирурги из Нягани и Югорска успешно провели операцию.
– Успешный исход операции был достигнут только благодаря слаженному и четкому взаимодействию всех служб, ответственному и неравнодушному отношению к своей профессии, – рассказал главврач югорской городской больницы Андрей Маренко.
Пациент уже выписался из отделения в удовлетворительном состоянии. По данным депздравоохранения ХМАО, данный случай стал ярким примером эффективного взаимодействия в рамках системы оказания медпомощи в Югре.
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ИСТОЧНИК KP.RU