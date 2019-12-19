2019-12-19T10:38:22+03:00
Здоровье

Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в Югорске

В данном случае был важен фактор времени и быстроты реагирования
Руслан Савинов
Поделиться:
Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в ЮгорскеПроведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в ЮгорскеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Няганские врачи экстренно прибыли в Югорск и провели уникальную операцию по спасению умирающего пациента. Подробности случая приводит депздравоохранения ХМАО.

Пациент в возрасте 70 лет почувствовал острую внезапную боль в животе. Его доставили в югорскую городскую больницу. Ускоренная диагностика показала диагноз: расслаивающая аневризма аорты брюшного отдела. Несмотря на выходной день, информация о пациенте была оперативно передана заведующему отделением сосудистой хирургии няганской окружной больницы.

Операцию было решено провести в Югорске из-за экстренности случая. Сосудистые хирурги окружной клиники оперативно приехали несмотря на тяжелую погоду. Поздней ночью хирурги из Нягани и Югорска успешно провели операцию.

– Успешный исход операции был достигнут только благодаря слаженному и четкому взаимодействию всех служб, ответственному и неравнодушному отношению к своей профессии, – рассказал главврач югорской городской больницы Андрей Маренко.

Пациент уже выписался из отделения в удовлетворительном состоянии. По данным депздравоохранения ХМАО, данный случай стал ярким примером эффективного взаимодействия в рамках системы оказания медпомощи в Югре.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижневартовска задержан за хранение гашиша
Мультимедийный комплект «Герои Отечества. XX век» презентовали югорчанам для повышения патриотизма
Двое вартовчан и жительница Советского района лишились денег при покупке техники в интернете
В Сургуте появятся сразу шесть быстровозводимых спортивных комплексов
Проведена уникальная экстренная операция по лечению аневризма аорты в Югорске
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
За текущий год расширилась система кадетского воспитания молодежи в автономном округе
При управлении госимуществом ХМАО не выявлено фактов коррупции
На дорогах Югры стало меньше пьяных водителей
Уголовное дело дагестанца, сбывавшего фальшивые купюры в Сургуте, направлено в суд
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
Все школы автономного округа окончательно перешли на цифровой формат
Ради спорткостюма и аккумулятора два жителя Югры пошли на преступление
В ХМАО введены в эксплуатацию почти два десятка ледовых переправ
Вартовец осужден за наркосбыт в крупном размере
В Югорске открыт набор на программу «Адаптивная физическая культура»
Жителя Кондинского района осудят за двойную попытку подкупить гаишника