2019-12-19T10:10:02+03:00
Общество

За текущий год расширилась система кадетского воспитания молодежи в автономном округе

В округе существует уже 227 кадетских классов
Руслан Савинов
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В округе существует уже 227 кадетских классовВ округе существует уже 227 кадетских классовФото: pixabay.com
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Атаман обь-иртышского казачьего общества Геннадий Клушин принял участие в заседании рабочей группы патриотического воспитания. По информации правительства ХМАО, на мероприятии были подведены итоги работы и отмечены усовершенствования в сфере кадетского воспитания.

Клушин напомнил, что деятельность кадетских школ и классов сконцентрирована на интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. Создаются основы для подготовки ребят к несению службы. По его убеждению, в кадетских классах Югры установлен образцовый внутренний порядок, действует строгая дисциплина.

Отметим, что ежегодный мониторинг показывает постоянное увеличение числа учащихся в кадетских классах и классах с казачьим компонентом. Всего на территории Югры в настоящее время насчитывается 227 кадетских классов, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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