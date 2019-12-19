При управлении госимуществом ХМАО не выявлено фактов коррупции

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-19T09:50:07+03:00

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Первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов провел заседание комиссии противодействию коррупции в регионе. По информации пресс-службы правительства ХМАО, в ходе встречи участники обсудили управление и распоряжение госимуществом.

- Вся работа по противодействию коррупционных проявлений организуется и проводится в соответствии с планами и предполагает решение основных задач, связанных с профилактикой коррупционных правонарушений, их выявлением и пресечением, - заявил директор департамента по управлению госимуществом округа Юрий Якубенко.

Одной из важнейших форм профилактики коррупции является контроль над доходами и расходами гражданских служащих и их семей, отметили участники заседания.

Добавим, что в нынешнем году прокуратурой автономного округа в отношении депимущества Югры было проведено пять проверок, среди которых одна – в сфере противодействия коррупции. Нарушений в сфере антикоррупционного законодательства не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU