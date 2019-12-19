На дорогах Югры стало меньше пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-19T09:39:16+03:00

Но количество выезжающих на встречку не уменьшается

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На территории округа гаишники задержали пять водителей за управление авто под хмелем. Трое попались за повторное управление транспортом нетрезвыми и привлечены к ответственности. За выезд на встречку 21 водитель ответят по закону.

По данным госавтоинспекции ХМАО, за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре ДТП, в которых пять человек получили ранения.

Накануне в 23:45 в Сургуте на улице Карамова 25-летняя женщина - водитель за рулем «Мазда 3» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Киа Сид». В результате ДТП автоледи получила телесные повреждения.

Управление Госавтоинспекции по ХМАО обращается к водителям с просьбой соблюдать нормы дорожной безопасности и не подвергать себя и других опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU